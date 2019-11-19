Незалежная похвасталась грандиозными планами

В России потешаются над космическими амбициями Киева. Поводом для многочисленных шуток стала идея о возведении города на Луне.

Таким специалисты предприятия космической отрасли Украины КБ "Южное" видят будущее страны. Первым шагом на пути к заветной цели заявлены лунные перелетающие посадочные аппараты, которые презентовала компания. Инструкция по применению "попрыгунчика" (так назвали разработку) содержится в видеоролике на сайте "Южного".

Благодаря украинскому кораблю можно "от и до" изучить спутник Земли, а также отправить туда до 150 кг груза. Ко всему прочему, уникальный механизм может перелетать с места на место с научным оборудованием аж три раза. В последствии, не сомневаются конструкторы, у них получится искать полезные ископаемые на Луне. Однако все это пока в теории. На воплощение проекта в жизнь нужны немалые деньги.

Между тем в стране-соседке и без того немало дыр, которые надо подлатать, напомнили читатели РИА "Новости" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Мечтать о чем то явно несбыточном, гораздо проще, чем построить что-то путное у себя в стране. Интересно, кто то всерьез эти бредни воспринимает? Хотел бы я посмотреть на этих чудаков! вот же клоунада", Удивляет только их непонимание того, что они сами себя выставляют всему миру на посмешище", – иронично отметили комментаторы.

А один из них назвал Луну неплохой альтернативой Крыму.

"Сначала города построят, потом моря копать будут", – сострил он.

В общем и целом люди не верят в Незалежную, считая, что не по зубам ей грандиозная затея.

"Когда недогосударство под названием "Украина" запускало последнюю ракету в космос!? Даже порядочный мультик не смогли состряпать", – резюмировал интернет-пользователь после просмотра ролика.

