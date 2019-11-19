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С Луны свалились: украинцы придумали альтернативу Крыму

С Луны свалились: украинцы придумали альтернативу Крыму
Фото: pixabay.com
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Незалежная похвасталась грандиозными планами

В России потешаются над космическими амбициями Киева. Поводом для многочисленных шуток стала идея о возведении города на Луне.

Таким специалисты предприятия космической отрасли Украины КБ "Южное"  видят будущее страны. Первым шагом на пути к заветной цели заявлены лунные перелетающие посадочные аппараты, которые презентовала компания. Инструкция по применению "попрыгунчика" (так назвали разработку) содержится в видеоролике на сайте "Южного".

Благодаря украинскому кораблю можно "от и до" изучить спутник Земли, а также отправить туда до 150 кг груза. Ко всему прочему, уникальный механизм может перелетать с места на место с научным оборудованием аж три раза. В последствии, не сомневаются конструкторы, у них получится искать полезные ископаемые на Луне. Однако все это пока в теории. На воплощение проекта в жизнь нужны немалые деньги.

Между тем в стране-соседке и без того немало дыр, которые надо подлатать, напомнили читатели РИА "Новости" (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Мечтать о чем то явно несбыточном, гораздо проще, чем построить что-то путное у себя в стране. Интересно, кто то всерьез эти бредни воспринимает? Хотел бы я посмотреть на этих чудаков! вот же клоунада", Удивляет только их непонимание того, что они сами себя выставляют всему миру на посмешище", – иронично отметили комментаторы.

А один из них назвал Луну неплохой альтернативой Крыму.

"Сначала города построят, потом моря копать будут", – сострил он.  

В общем и целом люди не верят в Незалежную, считая, что не по зубам ей грандиозная затея. 

"Когда недогосударство под названием "Украина" запускало последнюю ракету в космос!? Даже порядочный мультик не смогли состряпать", – резюмировал интернет-пользователь после просмотра ролика. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Наберут у америки старого хлама 60-70-<цензура> годов за десятки и сотни миллионов, оденут кастрюли и поскачут на своем "попрыгунчике".
Гость
Ответить
Старый новый анекдот:
Запустила украина космический корабль на Луну. Старт был неудачным, погиб один космонавт и 1500 кочегаров.
Гость
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Теперь понятно как они собираются утилизировать крейсер "Украина", который уже никогда не смогут достроить. Они на нем на Луну полетят.
Гость
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Который год спутник "лебедь" не могут запустить даже совместно с Канадой, а тут на Луну нацелились. Почему сразу не на Марс, шансы такие же нулевые.
Гость
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Нет все-таки гаже и мерзее существа, чем шариков: смотрите не захлебнитесь от злобы своими собственными испражнениями!
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