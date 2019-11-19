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Экс-нардеп обматерил Зеленского в прямом эфире

Без купюр: экс-нардеп обматерил Зеленского в прямом эфире
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Политик высказал все, что лежит у него на душе

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что у президента Владимира Зеленского нет политического будущего.

Свое мнение Ляшко высказал, не выбирая выражений и употребляя обсценную лексику. Видео пламенной речи нардепа в эфире телеканала "Наш" доступно на Youtube. По мнению главного радикала Незалежной, нынешняя власть занимается репрессиями и сводит счеты с оппонентами. 

Ну а карьера Зеленского закончится так же, как она и начиналась, заявил Ляшко, имея в виду неприличную юмористическую миниатюру, с которой когда-то выступал украинский президент. 

Досталось от Ляшко и народному депутату от "Слуги народа" Андрею Герусу, с которым лидер Радикальной партии подрался в аэропорту "Борисполь". По словам Ляшко, Герус – его личный враг, а место врагов – на кладбище.

Валентина МАЙОРОВА

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