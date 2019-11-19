Глава России дал обещание, а вся Европа его пытается реализовать, утверждает Берлин

Тема транзита российского газа по украинской ГТС надолго останется важной для немецких властей, тем более, что президент РФ Владимир Путин дал некие обещания по данному вопросу канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Об этом заявил сегодня глава МИД Германии Хайко Маас во время совместного брифинга с украинским коллегой Вадимом Пристайко в Киеве.

"Для нас это очень важная тема. Госпожа федеральный канцлер много месяцев назад сказала четко президенту Путину, что реализация альтернативного газового транзита через Украину и в будущем будет очень важной темой. И Путин дал ей некоторые обещания", – цитирует ТАСС немецкого министра.

Он отметил, что в данное время идет поиск путей их решений.

"Мы сейчас пребываем в периоде реализации этих обещаний, чтобы этот газовый транзит был организован", – сказал Маас добавив, что здесь "есть много проблем, которые надо решать".

Также глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Берлин поддерживает идущие сейчас переговоры по сохранению транзитного маршрута российского топлива через Незалежную.

Ранее во вторник, 19 ноября, в Кремле выразили недоумение по поводу того, как настойчиво украинский "Нафтогаз" настаивает на решении судебных разбирательств с "Газпромом", вместо того, чтобы обнулить иски друг к другу и заключить новый договор на транзит. Сам глава РФ прямо предупредил Киев о вероятности остановки незалежного маршрута с начала 2020 года.

