В Москве касательно сроков окончания войны в шахтерском крае открыли тайну о парижском саммите

Проект итогового документа, который будет предложен к подписанию или утверждению главами "нормандской четверки" в Париже 9 декабря, уже согласован, несмотря на заявления украинских властей. Так прокомментировал член Совфеда Алексей Пушков слова президента Незалежной Владимира Зеленского о планах обсудить на встрече конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.

"Он полностью идет в русле Минских соглашений, устраивает Россию, не допускает их переписывания или изменения. Действия сторон и будут определяться этим документом", – написал Пушков в Twitter во вторник, 19 ноября.

Также в Москве сегодня указали на важность соблюдения минских договоренностей, поскольку их выполнение является основой разрешения вооруженного конфликта в Донбассе. Любые новые изобретения Киеву необходимо согласовывать "с другими сторонами, ЛНР и ДНР, которые участвовали при разработке первых соглашений", считает первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров в интервью RT.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что в Париже лидеры "нормандской четверки" могут рассмотреть некий документ, который не обязательно будет подписан. Он может нести декларативный характер.

