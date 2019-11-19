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Уроженцу Киева, сотруднику Совета национальной безопасности Белого дома подполковнику Александеру Виндману трижды предлагали занять должность министра обороны Украины. С такой настойчивой просьбой к нему обращался секретарь СНБО Александр Данилюк, занимавший пост с конца мая по начало октября нынешнего года.
Об этой занимательной истории американский военный поведал на слушаниях в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках процедуры импичмента президента Штатов Дональда Трампа.
По словам Виндмана, он присутствовал в мае на инаугурации шестого лидера Незалежной Владимира Зеленского в Киеве, и именно тогда пан Данилюк предложил ему пост главы Минобороны.
"Он сделал это предложение три раза", – уточнил подполковник, отмечая, что не в курсе, по какой причине к нему с этим обращались.
"Каждый раз я отказывал. По возвращении я уведомил свое начальство и соответствующие подразделения контрразведки об этом предложении", – цитирует ТАСС американца.
При этом просьбы Киева он назвал для себя честью, однако все их немедленно отклонил.
"Это было довольно комично, когда меня просили рассмотреть предложение о том, чтобы стать министром обороны [Украины]. Я не оставлял дверь открытой", – защитился представитель Пентагона.
Также участник войны в Ираке сообщил, какие два важных совета дал лично пану Зеленскому. Виндман призвал бывшего комика быть "осторожным в отношении России и ее желания спровоцировать
Украину, а также держаться подальше от внутренней политики США".
По мнению подполковника, в Штатах есть "неправительственные субьекты", которые занимаются расследованием украинского вмешательства в американские выборы 2016 года.
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