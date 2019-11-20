МИД Украины поделился планами на российские деньги

Незалежная получит шанс добиться компенсации от России, если ее иск будет удовлетворен Международным судом ООН. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Она напомнила, что Киев обвиняет Москву в финансировании террористов на его территории и расовой дискриминации в Крыму. Если судьи примут положительный вердикт, то страны-члены ООН смогут отказаться от ведения любых дел с Россией, а Украина, помимо морального удовлетворения, получит и финансовое.

"Мы можем и, думаю, что и должны, поставить вопрос о компенсации после решения за ущерб в связи с финансированием Россией терроризма на территории Украины", – заявила Зеркаль эфире 24 канала.

Впрочем, Зеркаль признала, что не стоит ждать решения суда ООН по первому иску ранее 2022 года. Поэтому и сумму потенциальной компенсации пока нельзя назвать даже примерно. Несмотря на это, в Киеве уже решили, что воспользуются российскими деньгами не для наведения порядка в стране, а для действий против по России:

"Вжарим-вжарим! Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!" – высказалась дипломат.

Украина подала иск о признании России страной, поддерживающей терроризм, в 2017 году. В ноябре 2019 г. Международный суд ООН признал это дело входящим в его компетенцию.

