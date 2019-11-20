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"Вжарим": Киев разорит Москву через три года

"Вжарим": Киев разорит Москву через три года
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЗа порты в Крыму ответите: Киев угрожает властям РФ
МИД Украины поделился планами на российские деньги

Незалежная получит шанс добиться компенсации от России, если ее иск будет удовлетворен Международным судом ООН. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Она напомнила, что Киев обвиняет Москву в финансировании террористов на его территории и расовой дискриминации в Крыму. Если судьи примут положительный вердикт, то страны-члены ООН смогут отказаться от ведения любых дел с Россией, а Украина, помимо морального удовлетворения, получит и финансовое.

"Мы можем и, думаю, что и должны, поставить вопрос о компенсации после решения за ущерб в связи с финансированием Россией терроризма на территории Украины", – заявила Зеркаль эфире 24 канала.

Елена Зеркаль. Фото: commons.wikimedia.org

Впрочем, Зеркаль признала, что не стоит ждать решения суда ООН по первому иску ранее 2022 года. Поэтому и сумму потенциальной компенсации пока нельзя назвать даже примерно. Несмотря на это, в Киеве уже решили, что воспользуются российскими деньгами не для наведения порядка в стране, а для действий против по России:

"Вжарим-вжарим! Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!" – высказалась дипломат.

Украина подала иск о признании России страной, поддерживающей терроризм, в 2017 году. В ноябре 2019 г. Международный суд ООН признал это дело входящим в его компетенцию. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
Ответить
пока вас жарят-шашлыки из свинины обычное дело
Гость
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Гость
Однозначно: страна- агрессор- террорист! Ни один, даже самый упоротый московит, до сих пор не может объяснить разницу между Дудаевым и Захарченко, например.
Разница есть: чеченские террористы взрывали дома со спящими людьми, взрывали бомбы в метро, захватывали больницы, кинотеатры, школы с детьми. Если ты такой тупой и не видишь разницы, чего ты здесь пишешь, у тебя мозги промыты. В Донбасе было наоборот - школы, больницы, дома с мирными жителями бомбили хохлы, т.е. террористы они как раз.
Гость
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Выдрать эту свинопаску на конюшне розгами, а она по недоразумению, называемому украинской властью, еще и выступает где-то.
Гость
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видать муж плохо вжаривает,что она зациклилась на этом слове
Гость
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О! хохол читать умеет... а что вам можно сюда заходить... вы ж аборигены... читайте на своем ублюдском языке... а то посадят за измену...
Гость
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Однозначно: страна- агрессор- террорист! Ни один, даже самый упоротый московит, до сих пор не может объяснить разницу между Дудаевым и Захарченко, например.
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