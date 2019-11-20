Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

За крымские порты ответит правительство России

За порты в Крыму ответите: Киев угрожает властям РФ
Фото: www.globallookpress.com
Украина требует компенсации и за это утраченное имущество

Российское правительство должно выплатить Администрации морских портов Украины (АМПУ) компенсацию убытков, которые она понесла после воссоединения Крыма с РФ. К такому мнению пришли в Киеве.

Там подсчитали, что имущество, которое принадлежало АМПУ на полуострове до 2014 г., стоит более 1,24 млрд грн (около 3,28 млрд рублей). Требование компенсировать потерю крымских портов ведомство решило направить напрямую правительству РФ:

"Мы используем  положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций", – подчеркнули киевские чиновники.

В АМПУ отметили, что если ответ от российской стороны не придет в течение полугода, дело передадут в международный арбитраж, пишет НСН.

Ранее компенсацию за бывшие крымские активы потребовало от РФ "Укрэнерго".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ответ по немецки вафель зи дейч хрум хрум
Гость
Ответить
Логика РФ в одном предложении: Что украл (оккупировал), то- мое и не отдам, а вы все- русофобы, кругом враги и завистники!
Гость
Ответить
так это и есть их работа,мозговой штурм и эврика - а давайте потребуем денег от москвы.не нужно сеять и выпускать самолеты-пароходы,рядом огромная богатая страна -будет клянчить и писать жалобы а свой народ будет много работать в россии и слать от туда деньги,так протянем а дальше если не выгорит с кляузами продадим свою землю,потом оставшихся жителей и тд
Гость
Ответить
Только ныть и попрошайничать. Работать не будут даже если каждый день плетью пороть и голодом морить.
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"Цирк на льду": немецкая фигуристка унизила российских спортсменок

Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей