Украина требует компенсации и за это утраченное имущество

Российское правительство должно выплатить Администрации морских портов Украины (АМПУ) компенсацию убытков, которые она понесла после воссоединения Крыма с РФ. К такому мнению пришли в Киеве.

Там подсчитали, что имущество, которое принадлежало АМПУ на полуострове до 2014 г., стоит более 1,24 млрд грн (около 3,28 млрд рублей). Требование компенсировать потерю крымских портов ведомство решило направить напрямую правительству РФ:

"Мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций", – подчеркнули киевские чиновники.

В АМПУ отметили, что если ответ от российской стороны не придет в течение полугода, дело передадут в международный арбитраж, пишет НСН.

Ранее компенсацию за бывшие крымские активы потребовало от РФ "Укрэнерго".