Взгляды супругов на здоровый образ жизни разошлись

Украинцы должны стать более спортивными, а подать хороший пример гражданам мог бы сам президент. С такой идеей обратился к главе Незалежной Владимиру Зеленскому школьник из Кривого рога.

Участник форума "Украина растет вместе со мной" предложил Зеленскому каждое утро, часов в 6, проводить по телевизору всеукраинскую онлайн-зарядку, сообщают "Вести.UA".

"Если люди хотят", – кивнул президент. Он подтвердил, что "онлайн зарядка – это прикольно", но предложил проводить ее все-таки попозже: "Можно в 07.00 – смотрите сами".

Впрочем, первая леди государства отнеслась к идее более критично.

"Мне кажется, это похоже на советские времена, когда есть генеральный секретарь. Гимн петь еще после этого…" – прокомментировала Елена Зеленская.

Но президент супругу осадил: "Это классно. Мне интересно. Я не смогу прогулять".

Молодежный форум проходит в Киеве 20-21 ноября. Чтобы участники не засиживались, организаторы устраивают периодические физкультминутки. Когда чете Зеленских предложили вместе с ребятами исполнить танец футбольных болельщиков, президент не постеснялся, а вот первая леди предпочла наблюдать за происходящим со стороны.