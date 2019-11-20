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Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Фото: www.globallookpress.com
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Рекомендация Еврокомиссии прозвучала после переговоров

Москва не раз за последнее время предлагала Киеву вернуться в прямой закупке газа у "Газпрома", без так называемого "реверса". Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, стороны вели на этот счет предметный разговор. Обсуждались даже конкретные объемы возможной поставки – до 15 млрд кубометров в год.

"Это те объемы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций. Мы предлагали, и не в первый раз. Потому что вопрос транзита мы рассматриваем в том числе и с учетом прямых поставок на внутренней рынок, а не через реверс", – цитирует ТАСС Новака.

При этом министр признал, что официального ответа от Киева Москва не получала, а комментировать предварительные разговоры он не намерен.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия рекомендовала украинским властям покупать газ напрямую у России, так как это значительно дешевле. 

Николай ВИКТОРОВ

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