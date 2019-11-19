Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
392 новости
Предложенная Россией скидка на поставку Украине газа в обмен на отказ компании от $3 млрд победы в Стокгольмском арбитраже окупится только через 28 лет. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает "Громадське".
Он отметил, что украинская сторона не будет ждать так долго то, что может получить уже сегодня через взыскание долга с российского "Газпрома".
Напомним, 15 ноября президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность снизить Украине цену на газ на 20 – 25%.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Немка завидует юным россиянкам после поражения на Гран-при