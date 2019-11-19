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"Нафтогаз" не хочет получать российскую скидку на газ

"Нафтогаз" не хочет получать российскую скидку на газ
Фото: www.globallookpress.com
В компании посетовали на невыгодные условия

Предложенная Россией скидка на поставку Украине газа в обмен на отказ компании от $3 млрд победы в Стокгольмском арбитраже окупится только через 28 лет. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает "Громадське". 

Он отметил, что украинская сторона не будет ждать так долго то, что может получить уже сегодня через взыскание долга с российского "Газпрома". 

Напомним, 15 ноября президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность снизить Украине цену на газ на 20 – 25%. 

Сергей САЗОНОВ

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