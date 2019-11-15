Европейский "реверс" оказался интереснее

"Нафтогазу" не выгодно отказываться от исков в адрес "Газпрома" в обмен на поставки газа из РФ. Об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Он признал, что покупать топливо напрямую у "Газпрома" будет дешевле, чем так называемый "реверс" от европейских поставщиков. Но указал, что данное предложение Киев не интересует.

"Газ из России и обязан быть на 20-25% дешевле, чем газ из Европы, поскольку Газпром при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу. … Это не скидка, это нормальная цена, причем следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита", – пояснил Витренко в Facebook.

Директор "Нафтогаза" напомнил, что Украина получает от "Газпрома" плату за использование ГТС Украины при поставках топлива на Запад. Но если Киев начнет закупать газ у РФ, на этот объем сократятся оплачиваемые ему услуги по транзиту. Учитывая это, Украина никак не может отказаться от денег, которые пытается стребовать с РФ через международные суды:

"Скидка в 20-25%, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от 3 млрд долларов, которые нам сейчас должен уплатить "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража", – подчеркнул Витренко.

Так что "Нафтогаз" намерен и дальше "добросовестно отстаивать интересы украинского государства". Тот факт, что украинцам в очередной раз повысили коммунальные тарифы и цену на газ, в интересы государства, видимо, не входит.