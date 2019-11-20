Танкист-адмирал недосчитался унитазов, розеток и плафонов на москитном флоте ВМСУ

Россия вернула Украине "угробленные" и "разграбленные" суда, участвовавшие в "победоносном" походе в Керченском проливе в ноябре прошлого года и арестованные за нарушение прохода в терриоориальных водах РФ. Украинские корабли пребывают в ужасном состоянии и не могут идти своим ходом. Об этом сегодня заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

Выпускник танкового училища проинформировал о том, что на данный момент корабли, которые вышли аж в воскресенье, 17 ноября, только подходят к территориальным водам Незалежной. Прибытие их к месту назначения ожидается через 16 часов, пишет УНИАН.

"Идет буксирование, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян", – пожаловался пан Воронченко.

В Сети уже отреагировали на сей пассаж, вспомнив советскую киноклассику, а именно монолог зубного врача Антона Семеновича Шпака из "Иван Васильевич меняет профессию".

"Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка...замшевая… Три. Куртки. И они ещё борются за почётное звание "дома высокой культуры быта", а?" – прокомментировал Telegram-канал "Зрада чи перемога" спич морского танкиста.

Возвращенные Россией представители москитного флота ВМСУ военные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу" ближе к вечеру среды, 20 ноября, должны прибыть в Очаков. Сейчас суда находятся на западе от крымского полуострова, а значит идти им еще более 100 км – скорость катеров небольшая 12,5 км/ч, поскольку их тянут на буксире.

Накануне "Думская" сообщала, что с кораблей сняты все навигационное и радиотехническое оборудование, в частности радары и американские радиостанции "Харрис". Вооружение на катерах осталось, однако боеприпасы изъяты.

