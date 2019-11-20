Тело законодателя и бизнесмена обнаружила прохожая

В салоне автомобиля найдено тело депутата горсовета Кременчуга Полтавской области Украины. Мужчина был по совместительству местным бизнесменом, владельцем 4-х фирм.

Ныне покойный приехал за своим сотрудником и остановил машину недалеко от школы-интерната. Заподозрила неладное проходившая мимо женщина.

Ее внимание привлек мужчина, который развалился в салоне в несвойственной живому человеку позе. Прохожая вызвала полицию, пишут "Факты".

Правоохранители ситуацию не комментируют. Пока неизвестно, было ли это убийство, или законодатель свел счеты с жизнью.