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В салоне автомобиля найдено тело депутата горсовета Кременчуга Полтавской области Украины. Мужчина был по совместительству местным бизнесменом, владельцем 4-х фирм.
Ныне покойный приехал за своим сотрудником и остановил машину недалеко от школы-интерната. Заподозрила неладное проходившая мимо женщина.
Ее внимание привлек мужчина, который развалился в салоне в несвойственной живому человеку позе. Прохожая вызвала полицию, пишут "Факты".
Правоохранители ситуацию не комментируют. Пока неизвестно, было ли это убийство, или законодатель свел счеты с жизнью.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем