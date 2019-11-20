Зеленский назвал условие для проведения выборов в Донбассе

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Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе пройдут только тогда, когда Украина будет контролировать всю территорию региона.
"Возможность проведения выборов уже на территории Украины, а не на оккупированной территории – это основной вопрос", –
приводит ТАСС слова украинского президента.
Он подчеркнул, что ожидает от нормандского саммита именно этого. Кроме того, Зеленский намерен поставить на переговорах вопрос о передаче российско-украинской границы под контроль Киева.
Украинский лидер также надеется, что в регионе будет установлено "серьезное перемирие", отмечает РИА "Новости".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем