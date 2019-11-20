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Зеленский назвал условие для проведения выборов в Донбассе

Зеленский объявил условие для проведения выборов в Донбассе
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеКиев отказался от годового контракта на транзит газа
Украинский президент озвучил свои ожидания от нормандской встречи

Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе пройдут только тогда, когда Украина будет контролировать всю территорию региона. 

"Возможность проведения выборов уже на территории Украины, а не на оккупированной территории – это основной вопрос", –

приводит ТАСС слова украинского президента.

Он подчеркнул, что ожидает от нормандского саммита именно этого. Кроме того, Зеленский намерен поставить на переговорах вопрос о передаче российско-украинской границы под контроль Киева.

Украинский лидер также надеется, что в регионе будет установлено "серьезное перемирие", отмечает РИА "Новости".

Валентина МАЙОРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр
Ответить
Это только сегодня а завтра он скажит своим бандеровским недобиткам что ничего не обещял Донбасу,и на что Путин надеится что договорится с Зеленским ,это г не будет по ому что сейчас на Украине,никто не может сказать за улучшенния обстановки.с Донбасом .потому что населенн я боятся этих неонациских молодчиков на западной Украине и в самом Киеве.
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