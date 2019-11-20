Зеленский назвал условие для проведения выборов в Донбассе

Украинский президент озвучил свои ожидания от нормандской встречи

Владимир Зеленский заявил, что выборы в Донбассе пройдут только тогда, когда Украина будет контролировать всю территорию региона.

"Возможность проведения выборов уже на территории Украины, а не на оккупированной территории – это основной вопрос", –

приводит ТАСС слова украинского президента.

Он подчеркнул, что ожидает от нормандского саммита именно этого. Кроме того, Зеленский намерен поставить на переговорах вопрос о передаче российско-украинской границы под контроль Киева.

Украинский лидер также надеется, что в регионе будет установлено "серьезное перемирие", отмечает РИА "Новости".

