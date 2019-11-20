Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Киев выступил против годового контракта на транзит российского газа

Киев отказался от годового контракта на транзит газа
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине схватили "российского провокатора"
Незалежная хочет полноценной заполненности советской трубы на долгие времена

Киеву настаивает на подписании с Москвой долгосрочного контракта на транзит российского газа на взаимовыгодных для себя условиях. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

"Украине нужен не промежуточный вариант на один год. Украину устраивает долгосрочный контракт, который будет обеспечивать, с одной стороны, полноценное использование украинской ГТС, а с другой – энергетическую безопасность Украины и Европы", – повторил киевскую мантру пан Гончарук.

Он не стал уточнять, какие именно параметры возможного транзитного договора обсуждают заинтересованные стороны, однако подчеркнул, что Киев желает "прогнозированных, взаимовыгодных, стабильных условий работы с европейскими партнерами по европейским правилам", пишет ТАСС.

Глава кабмина добавил, что контракт должен предполагать "достаточное экономическое содержание, чтобы украинская ГТС могла работать без рисков для энергосистемы Украины и ЕС".

Таким образом, очередная ветвь власти Незалежной отмахнулась от предложения "Газпрома", касательно будущности транзита для Киева, в том числе, что украинский маршрут будет продлен на один год. Ранее с отказом выступил глава Минэнерго страны Алексей Оржель.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россиян ожидает беспредельное повышение тарифов ЖКХ

Кварплата вырастет с 1 июля 2020 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей