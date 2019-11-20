Незалежная хочет полноценной заполненности советской трубы на долгие времена

Киеву настаивает на подписании с Москвой долгосрочного контракта на транзит российского газа на взаимовыгодных для себя условиях. Об этом сегодня заявил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

"Украине нужен не промежуточный вариант на один год. Украину устраивает долгосрочный контракт, который будет обеспечивать, с одной стороны, полноценное использование украинской ГТС, а с другой – энергетическую безопасность Украины и Европы", – повторил киевскую мантру пан Гончарук.

Он не стал уточнять, какие именно параметры возможного транзитного договора обсуждают заинтересованные стороны, однако подчеркнул, что Киев желает "прогнозированных, взаимовыгодных, стабильных условий работы с европейскими партнерами по европейским правилам", пишет ТАСС.

Глава кабмина добавил, что контракт должен предполагать "достаточное экономическое содержание, чтобы украинская ГТС могла работать без рисков для энергосистемы Украины и ЕС".

Таким образом, очередная ветвь власти Незалежной отмахнулась от предложения "Газпрома", касательно будущности транзита для Киева, в том числе, что украинский маршрут будет продлен на один год. Ранее с отказом выступил глава Минэнерго страны Алексей Оржель.

