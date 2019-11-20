В Незалежной утверждают, что им в руки попался "агент" спецслужб РФ

Украинские силовики схватили в Днепропетровской области подстрекателя, который призывал местных жителей к терактам. Мужчина действовал якобы по заданию российских спецслужб.

По версии Службы Безопасности Украины (СБУ), задержанный из идеологических соображений работал на созданную Генштабом Вооруженных сил России информационную группу.

"По заданию кураторов провокатор от имени проукраинского активиста зарегистрировался в соцсетях. Накануне Дня Достоинства и Свободы (21 ноября – ред.) провокатор начал размещать призывы к совершению террористических актов в городах Украины, в частности Киеве, Днепре, Харькове и Одессе", – говорится на сайте СБУ.



В тексте также указано, что пойманный проживает на Украине, в городе Каменск. Доказательства преступной деятельности мужчины содержатся в компьютере, который правоохранители изъяли. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.