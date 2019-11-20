Лидер Незалежной попал впросак из-за настойчивости властей ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский торжественной открыл отремонтированный во время боев мост через Северский Донец в Станице Луганской. Об этом он с радостью сообщил сегодня в Telegram-канале.

"Мы открыли обещанный мост в Станице Луганской. На несколько дней раньше запланированной даты, ведь он уже сегодня полностью готов. Зачем ждать? Переговоры об этом длились так долго, что в какой-то момент договоренность казалась чудом. Нам удалось это сделать", – говорится в заявлении.

По его словам транспортный переход местные жители просили больше всего. Пан Зеленский предупредил возможное недовольство ура-патриотов: "танк проехать не сможет – мост слишком узкий для этого".

По его словам, по нему сможет проехать лишь машина скорой помощи.

Однако украинские патриоты обратили внимание на тот факт, что на мосту установлены флаги России. Будем точны – там присутствуют и флаги ЛНР.

"Я не понимаю, президентом какой страны есть Зеленский? Как можно ему открывать мост на котором развиваются флаги эрефии?" – возмутился некто Владимир Басов в Twitter, сопроводив пост обличающей фотографией.

Я не понимаю, президентом какой страны есть Зеленский? Как можно ему открывать мост на котром развиваются флаги эрефии? pic.twitter.com/gG8kHPaPuB — Владимир Басов (@Valeovod) November 20, 2019

Ранее в среду, 20 ноября, Telegram-канал "Зрада чи перемога" сообщил, что "первые шаги по новому мосту в Станице Луганской почему-то делаются в сторону ЛНР, но не Украины". Отметив, что это всего лишь наблюдение.

"P.S. Не удивляйтесь ширине моста, это специально, чтобы больше "скорой" ничего не проехало", – добавил автор.

