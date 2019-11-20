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Москва ответила Киеву на претензии о пропавших унитазах с украинских кораблей

Весла забыли отдать: россияне указали Киеву местонахождение его морских унитазов
Фото: ТАСС
Незалежной посоветовали искать оборудование своего москитного флота среди местных коррупционеров

Россияне на всех интернет-платформах с сарказмом отреагировали на сегодняшнее заявление командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы варварски угробленных трех кораблях ВМСУ, которые Россия вернула в рамках жеста доброй воли. Ключевой претензией танкового адмирала стала пропажа с катеров и буксира унитазов, лампочек и плафонов.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик указал Киеву, что российский флот и погранслужба прекрасно обеспечены, чтобы что-то забирать с арестованных в ноябре 2018 г. кораблей, кроме того в Крыму следили за их сохранностью.

"Мне кажется, что бравый украинский адмирал слегка передергивает факты. Скудное финансовое обеспечение Военно-морских сил Украины уже давно стало притчей во языцех, так что воровать унитазы, светильники и лампочки – это, скорее, по части подчиненных господина Воронченко", – сказал РИА "Новости" крымчанин.

Белик напомнил, что представители москитного флота ВМСУ были больше суток полноправными хозяевами судов.

В свою очередь, журналист Александр Коц заметил, что задержанные украинской стороной российские суда тоже находятся в плачевном состоянии.

"Глава ВМС Украины жалуется, что корабли им отдали не покрашенные и не заправленные. Своим ходом не идут. Всему миру, говорит, покажем это варварство. Заодно покажите, во что вы "Норд" превратили – его уже трижды на аукционе покупать никто не захотел. И "Механик Погодин" поди в таком же состоянии", – написал он в своем Telegram-канале.

"Makarenko.Live", сообщив о прибытии кораблей в Очаков, задался вопросом: "Как же они там без унитаза-то двое суток" и  сочинил громкий призыв от президента Незалежной: "Верните унитазы. И Крым (с) Зеленский". На что ему автор страницы "Запрещенная Украина" ответил: "Но сначала все же унитазы! И весла! Весла ещё забыли вернуть".

"Русские украли не только розетки и унитазы с украинских бронекатеров, но ещё и поменяли первую букву в названии катера "Бердянськ" над ходовой рубкой", – поиронизировал пользователь "Голос Мордора" в Twitter.

Журналист из Донбасса Юлия Витязева оказалась самой радикальной, она предположила, что беда с унитазами приключилась еще прошлой осенью:

"А разгадка "исчезновения" сантехники типа "гальюн" на украинских катерах проста. В момент задержания "флибустьеров" она просто не выдержала повышенной частоты эксплуатации".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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А с двух списанных американских катеров, 80-<цензура> годов постройки быдляк уже успел унитазы увести или молятся на них и поклоны им отбивают?
Гость
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Из 2500 вернувшихся в 404 из Крыма упоротышей в морской форме жилье получили 23. Так ридна 404 отплатила им за верность и любовь к родине и теперь они живут в холодных кубриках по 12 рогулей в каждом. Зарплаты там тоже символические. 50 из них еще Порошку писали открытое письмо с просьбой компенсировать утраченное в Крыму жилье, но получили только дупу под нос. Было бы странно, если бы они не перли все подряд. Да и не по-рогульски это как-то, жить честно и тянуть свою лямку.
Гость
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Хохломразь даже на своем "флагманском" корыте Гетьман Сагайдачный, которое после ремонта не имеет хода, умудрилась холодильники спереть, а уж унитаз для gоvноедов-рогулей - это вообще священный предмет!
Гость
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Повадки шариковых налицо, никто даже не сомневался, что с кораблей снимут все возможное! Все помнят, как уходя из ПАСЕ так же выкручивали лампочки и розетки: почерк! А как шариковы воруют в отпуске в отелях?! Эта мерзота мало того, что полотенца и постельное белье- туалетную бумагу всю неделю собирают, а потом домой ее везут, убогая мерзота! Какой все-таки гнусный народ! Архигнусный, наигнуснейший!
Гость
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какать вокруг себя и даже в море - это родовая особенность каклов
Гость
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Рассыпал соль - Кремль виноват, разбил тарелку - агенты Кремля, пересолил - Путин нападет. Легче во всем видеть какой-то символ, чем признать, что у тебя просто руки из дупы.
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