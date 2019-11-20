Незалежной посоветовали искать оборудование своего москитного флота среди местных коррупционеров

Россияне на всех интернет-платформах с сарказмом отреагировали на сегодняшнее заявление командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы варварски угробленных трех кораблях ВМСУ, которые Россия вернула в рамках жеста доброй воли. Ключевой претензией танкового адмирала стала пропажа с катеров и буксира унитазов, лампочек и плафонов.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик указал Киеву, что российский флот и погранслужба прекрасно обеспечены, чтобы что-то забирать с арестованных в ноябре 2018 г. кораблей, кроме того в Крыму следили за их сохранностью.

"Мне кажется, что бравый украинский адмирал слегка передергивает факты. Скудное финансовое обеспечение Военно-морских сил Украины уже давно стало притчей во языцех, так что воровать унитазы, светильники и лампочки – это, скорее, по части подчиненных господина Воронченко", – сказал РИА "Новости" крымчанин.

Белик напомнил, что представители москитного флота ВМСУ были больше суток полноправными хозяевами судов.

В свою очередь, журналист Александр Коц заметил, что задержанные украинской стороной российские суда тоже находятся в плачевном состоянии.

"Глава ВМС Украины жалуется, что корабли им отдали не покрашенные и не заправленные. Своим ходом не идут. Всему миру, говорит, покажем это варварство. Заодно покажите, во что вы "Норд" превратили – его уже трижды на аукционе покупать никто не захотел. И "Механик Погодин" поди в таком же состоянии", – написал он в своем Telegram-канале.

"Makarenko.Live", сообщив о прибытии кораблей в Очаков, задался вопросом: "Как же они там без унитаза-то двое суток" и сочинил громкий призыв от президента Незалежной: "Верните унитазы. И Крым (с) Зеленский". На что ему автор страницы "Запрещенная Украина" ответил: "Но сначала все же унитазы! И весла! Весла ещё забыли вернуть".

"Русские украли не только розетки и унитазы с украинских бронекатеров, но ещё и поменяли первую букву в названии катера "Бердянськ" над ходовой рубкой", – поиронизировал пользователь "Голос Мордора" в Twitter.

Журналист из Донбасса Юлия Витязева оказалась самой радикальной, она предположила, что беда с унитазами приключилась еще прошлой осенью:

"А разгадка "исчезновения" сантехники типа "гальюн" на украинских катерах проста. В момент задержания "флибустьеров" она просто не выдержала повышенной частоты эксплуатации".

