Украинский лидер осмотрел переданные Россией катера

Украина обратится к российской стороне с требованием вернуть вещи, находившиеся на кораблях, которые Россия передала после их задержания в Керченском проливе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер сообщил, что рад возвращению военных катеров, однако после их осмотра выяснилось, что на них "действительно не хватает" оборудования и некоторых вещей.

"Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть",

– цитирует "Интерфакс-Украина" слова Зеленского на брифинге в Очакове. Во время осмотра катеров главу государства сопровождали послы Германии и Франции, а также спецпредставитель ОБСЕ на Минских переговорах Мартин Сайдик, сообщает "360".

Зеленский также заявил, что Киев приступит к ремонту возвращенных судов – на их восстановление уйдет примерно три месяца, передает URA.RU.

Корабли ВМС Украины были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. 18 ноября Россия передала украинской стороне катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". В МИД Украины надеются получить от Москвы компенсацию за причиненные убытки в ходе задержания кораблей и моряков. Киев также заявил, что корабли разграблены – пропали унитазы, лампочки и плафоны, а также пребывают в ужасном состоянии и не могут идти своим ходом.