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До последнего унитаза: Зеленский потребовал вернуть пропавшие с кораблей вещи

До последнего унитаза: Зеленский потребовал вернуть пропавшие с кораблей вещи
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНе долетел: у самолета Зеленского отказал двигатель
Украинский лидер осмотрел переданные Россией катера

Украина обратится к российской стороне с требованием вернуть вещи, находившиеся на кораблях, которые Россия передала после их задержания в Керченском проливе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер сообщил, что рад возвращению военных катеров, однако после их осмотра выяснилось, что на них "действительно не хватает" оборудования и некоторых вещей.

"Я увидел состояние, будет расследование, мы увидим все детали. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть",

цитирует "Интерфакс-Украина" слова Зеленского на брифинге в Очакове. Во время осмотра катеров главу государства сопровождали послы Германии и Франции, а также спецпредставитель ОБСЕ на Минских переговорах Мартин Сайдик, сообщает "360".

Зеленский также заявил, что Киев приступит к ремонту возвращенных судов – на их восстановление уйдет примерно три месяца, передает URA.RU.

Корабли ВМС Украины были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре 2018 года. 18 ноября Россия передала украинской стороне катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". В МИД Украины надеются получить от Москвы компенсацию за причиненные убытки в ходе задержания кораблей и моряков. Киев также заявил, что корабли разграблены – пропали унитазы, лампочки и плафоны, а также пребывают в ужасном состоянии и не могут идти своим ходом.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Хохлушка
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Русские стырили унитазы с украинских кораблей, потому что они были золотые, унитазы распилили "Шура Балаганов и Паниковский" и поделили между собой, им пришлось даже Путину кусок унитаза отдать, чтобы он их "прикрыл" в случае чего, а на самом деле под видом унитазов Аваков в сговоре с бандеровкой Ю.Тимошенко котрабандой «Шьёрт побьери» переправляли Турецкое золото и бриллианты в гальюнах для финансирования тайного общества "Меча и Орала" по спасению черноморских дельфинов и на рытье туннеля из Херсона в Турцию.
Гость На помойках много брошенных унитазов... Собрать еме пару сотен засранных....
Ответить
Гость На помойках много брошенных унитазов... Собрать еме пару сотен засранных..
Мойдодыр
Ответить
А что, они нам что-то по акту передавали? Нет. А значит так, на корытах приплыли - корыта и забирайте и без претензий. Мы никому ничего не должны. А то еще солярку на дорогу просить будут!!!
М
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вот так и возвращай свинья и евреям имущество,делай доброе дело,сначала их состав (вместо уборки на колыме снега) теперь кораблики,нет чтоп на переплавку
теперь визгу будет от свиней и евреев,ну положили бы трусики кружевные чтоли в подарок
Гость
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РФ - как алкоголик- дебошир! И кому подобная мразь что когда возвращала?! Подобное существо можно либо уничтожить, либо изолировать. Так и с РФ! Точно так!
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