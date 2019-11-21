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Не долетел: у самолета Зеленского отказал двигатель

Не долетел: у самолета Зеленского отказал двигатель
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
продолжение"Обдурили": иностранцы сорвали куш в Киеве
ЧП случилось после визита украинского лидера в Донбасс

Владимир Зеленский опоздал в Очаков, где должен был встретить "разграбленные" Россией корабли без унитазов. Задержка случилась из-за поломки президентского самолета. У Ан отказал двигатель. Главе Незалежной повезло – неисправность обнаружили до взлета.

Вылетать Зеленский должен был из Чугуева Харьковской области. После ЧП с воздушным судном политика отправили в Очаков из аэропорта Харькова. Туда выслали запасной самолет из Киева. Об этом пишет украинское издание "Новое время".

 "Да, подтверждаем, что подобный факт действительно имел место, однако „раздувать“ ситуацию, по нашему мнению, в данном случае не стоит, это всего лишь мелкий инцидент, о котором и наши СМИ, и российские пропагандистские издания пишут чрезмерно много", – заявили Ura.ru в пресс-службе Зеленского.

Позже, ознакомившись с состоянием возвращенных после провокации кораблей, Зеленский заявил, что потребует от Москвы вернуть "награбленное".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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