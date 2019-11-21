Такого кошмара Незалежная не видела даже при Порошенко

К власти на Украине пришли люди, которые не заинтересованы в ее процветании, потому что они граждане других государств. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович.

"Нами управляют те, кому Украина, в общем, не нужна. Которые приехали сюда на заработки, приехали сорвать куш и потом у себя в кабаках рассказывать,… как обдурили Украину. Так нельзя. Владимир Александрович, вы обещали нам другое, где это все?" – обратился нардеп к президенту Зеленскому в эфире NewsOne.

В качестве примера Рабинович привел главу "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса, который является гражданином Литвы. Председатель президентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия имеет, по данным оппозиционера, гражданство США, а треть членов парламентской фракции партии обнаружены "списках грантоедов группы Сороса". Наблюдательные советы корпорации "Нафтогаз" и государственного Ощадбанка состоят из иностранцев.

Все эти "заезжие гастролеры" получают очень большие зарплаты и радеют за собственные интересы:

"Мы пришли к еще большей коррупции, чем было, потому что даже Порошенко такого не позволял: из страны вывели миллиарды", - сообщил Рабинович.

По его мнению, скандальный закон о продаже земли на Украине тоже пропихивают иностранцы, а избранный президент ничего не предпринимает для защиты интересов украинцев.

Ранее стало известно, что пост министра обороны Незалежной хотели отдать представителю Совета нацбезопасности США Александру Виндману, но он отказался.