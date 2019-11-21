Незалежная подсчитывает убытки после возвращения военных судов из России

Украинская сторона, получившая назад три судна, задержанные ранее российскими пограничниками, утверждает, что разграблено не только военное имущество. "Варвары", дескать, позарились даже на грязное белье экипажа.

По словам моряка Андрея Эйдера, 25 ноября 2018 г. на борту "Бердянска" у него было 20 трусов. Сейчас оказалось, что 19 украли:

"Вот у меня есть вопрос: ладно плиту для еды (она инверторная, дорогая), но зачем плафоны воровать? Хотя это такое, у меня осталась всего одна пара нижнего белья, было там пар 20. Вот зачем вам б/у труханы?!" – приводит "Обозреватель" слова Эйдера.

Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" были задержаны 25 ноября 2018 г. после попытки незаконно проникнуть на территорию России. 18 ноября 2019 г. суда передали украинской стороне. В Киеве утверждают, что корабли вернулись не только без боезапаса, но даже без унитазов и прочего оборудования.

Андрей Эйдер вместе с остальными членами экипажей украинских кораблей был арестован по обвинению в нарушении российской границы. В письмах, которые он писал из московского СИЗО домой, он удивлялся теплым батареям в камере и электрочайнику. Он был возвращен на Украину в рамках взаимного обмена гражданами РФ и Незалежной 7 сентября 2019 года.