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При передаче Украине кораблей всплыло грязное белье

При передаче Украине кораблей всплыло грязное белье
Фото: Архип Верещагин/ТАСС
Незалежная подсчитывает убытки после возвращения военных судов из России

Украинская сторона, получившая назад три судна, задержанные ранее российскими пограничниками, утверждает, что разграблено не только военное имущество. "Варвары", дескать, позарились даже на грязное белье экипажа.

По словам моряка Андрея Эйдера, 25 ноября 2018 г. на борту "Бердянска" у него было 20 трусов. Сейчас оказалось, что 19 украли:

"Вот у меня есть вопрос: ладно плиту для еды (она инверторная, дорогая), но зачем плафоны воровать? Хотя это такое, у меня осталась всего одна пара нижнего белья, было там пар 20. Вот зачем вам б/у труханы?!" – приводит "Обозреватель" слова Эйдера.

Фото: Алла Дмитриева/ТАСС

Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" были задержаны 25 ноября 2018 г. после попытки незаконно проникнуть на территорию России. 18 ноября 2019 г. суда передали украинской стороне. В Киеве утверждают, что корабли вернулись не только без боезапаса, но даже без унитазов и прочего оборудования.

Андрей Эйдер вместе с остальными членами экипажей украинских кораблей был арестован по обвинению в нарушении российской границы. В письмах, которые он писал из московского СИЗО домой, он удивлялся теплым батареям в камере и электрочайнику. Он был возвращен на Украину в рамках взаимного обмена гражданами РФ и Незалежной 7 сентября 2019 года.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Styx
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Украина - это политическое, историческое и географическое недоразумение. Ну ничего, скоро все встанет на свои места.
Гость
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Трусы никак не крали - их ваши бандерлоги обосрали....
Гость
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Ваш текст А вас так и корёжит что Украина наконец стала независимой от вас!
Гость
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И у этого труселя украли ??? Где-то я уже это слышал :)))))
Гость
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Неужели эти люди хотя людьми их назвать сложно не понимают что это ихнее скотское поведение понимают не только россияне но и те раки которых они себя так ведут
Обосранец 20 трусов взял с собой
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Эти памперсы были а не трусы
Гость
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Ну с скоты незалежалые! Нужно нам ваше <цензура>. Лучше бы не передавали, а затопили.
Гость
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Одесситы пишут, что там не было туалетов изначально, а нужду справляли прямо с катеров возмущая особо впечатлительных граждан.
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