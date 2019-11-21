Нибиру
- Человечеству конец: Нибиру лишит людей Солнца
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
- Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Власти Украины хотят убрать из страны всех несогласных, поэтому и выработали план "зачистки" Донбасса. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
"План депортации народа Донбасса, подготовленный Советом нацбезопасности Украины, полностью ложится в канву сегодняшних политических решений на Украине и следует курсу, который националисты и западные кураторы диктуют киевской власти", – цитирует РИА "Новости" Пасечника.
Глава ЛНР сообщил, что ему известно содержание киевского документа: суть его заключается в том, чтобы "уничижать, а в отдельных случаях уничтожать лиц, не разделяющих проукраинских взглядов". Такое стремление объясняется просто: Киеву от Донбасса нужны земля, ресурсы, а не люди.
"На фоне подобных документов и обещаний еще яснее осознаешь, что … в 2014 г. мы выбрали единственно правильный курс на интеграцию с братской Россией", – резюмировал Пасечник.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что нынешние руководители ДНР и ЛНР должны "исчезнуть" после выборов в Донбассе.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем