В Москве оценили предложение распустить ЛНР и ДНР

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что идея Украины о роспуске провозглашенных республик Донбасса стала неожиданной для России, Германии и Франции.
"По ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданные – и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа... Пока трудно комментировать, означает ли это отход от минских соглашений...отказ от ранее взятых обязательств", –
приводит ТАСС слова Пескова.
Ранее в Киеве заявили, что выполнят политическую часть минских соглашений лишь тогда, когда провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики будут распущены. На переговорах контактной группы в Минске стороны не смогли согласовать новый график разведения войск и обмен пленными.
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