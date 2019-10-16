В Москве оценили предложение распустить ЛНР и ДНР

Требования Киева не нашли понимания в Кремле

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что идея Украины о роспуске провозглашенных республик Донбасса стала неожиданной для России, Германии и Франции.

"По ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданные – и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа... Пока трудно комментировать, означает ли это отход от минских соглашений...отказ от ранее взятых обязательств", –

приводит ТАСС слова Пескова.

Ранее в Киеве заявили, что выполнят политическую часть минских соглашений лишь тогда, когда провозглашенные Донецкая и Луганская народные республики будут распущены. На переговорах контактной группы в Минске стороны не смогли согласовать новый график разведения войск и обмен пленными.