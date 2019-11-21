Глава государства напомнил бизнесмену кто есть власть

Президент Украины Владимир Зеленский хочет сам думать о международных отношениях и векторе Украины, а не чтобы это делал "какой-то бизнесмен". Так украинский лидер прокомментировал недавнее интервью Игоря Коломойского газете The New York Times, где он отметил важность восстановления отношений России и Украины.

"Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины всё же, а не какой-либо бизнесмен Украины. Мне кажется, это правильно. Я, правительство, общество – мы можем говорить об этом", – цитирует Зеленского агентство УНН.

Ранее Коломойский заявил о выгоде от восстановления контактов между Украиной и Россией. По словам бизнесмена, украинцы хотят мира, а США заставляет их продолжать конфликт и вести войну.