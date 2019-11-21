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"Решаю я": Зеленский приструнил Коломойского после его слов о мире с Россией

"Решаю я": Зеленский приструнил олигарха после его слов о мире с Россией
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
продолжениеРоссия нашла рынок сбыта для запрещенных Украиной товаров
Глава государства напомнил бизнесмену кто есть власть

Президент Украины Владимир Зеленский хочет сам думать о международных отношениях и векторе Украины, а не чтобы это делал "какой-то бизнесмен". Так украинский лидер прокомментировал недавнее интервью Игоря Коломойского газете The New York Times, где он отметил важность восстановления отношений России и Украины. 

"Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины всё же, а не какой-либо бизнесмен Украины. Мне кажется, это правильно. Я, правительство, общество – мы можем говорить об этом", – цитирует Зеленского агентство УНН

Ранее Коломойский заявил о выгоде от восстановления контактов между Украиной и Россией. По словам бизнесмена, украинцы хотят мира, а США заставляет их продолжать конфликт и вести войну.   

Сергей САЗОНОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Мы-николай 2 только ростом не вышел.
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шариковы =каклы
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Опять: Украина не сходит с уст. При этом шариковы визжат: "Да кому она нужна?"! Но ни о чем другом думать не могут. Своя помойка побоку!
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