В Киеве осознали, что выстроить реальную стену с Москвой не получится

Украина слишком тесно связана с Россией, чтобы на самом деле разорвать все отношения, в том числе торговые. Об этом заявил торгпред Незалежной Тарас Качка.

"Украинская экономика и наше общество, а также российская экономика и общество не могут возвести непреодолимую торговую стену… Это факт – торговля все равно будет существовать", – отметил он в интервью "РБК-Украина".

Он напомнил, что с 2015 г. Украина вводит ограничения на импорт некоторых товаров из России: на что-то повышает пошлины, что-то вовсе запрещает. Россия отвечает зеркально. Но в итоге для Москвы поменялся только рынок сбыта – она направила торговые потоки на Литву, Турцию и т.п.:

"Происходит замещение, когда российский товар полностью замещает этот товар на литовском рынке, а литовский производитель идет к нам, - привел пример Качка. – На самом деле, в этих региональных условиях мы не можем физически закрыться от российских товаров стеной", – сделал вывод торгпред.

Накануне, 20 ноября, на Украине вступил в силу новый запрет – на ввоз из России грузовых вагонов.