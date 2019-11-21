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Россия нашла рынок сбыта для запрещенных Украиной товаров

Россия нашла рынок сбыта для запрещенных Украиной товаров
Фото: www.globallookpress.com
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Украина слишком тесно связана с Россией, чтобы на самом деле разорвать все отношения, в том числе торговые. Об этом заявил торгпред Незалежной Тарас Качка.

"Украинская экономика и наше общество, а также российская экономика и общество не могут возвести непреодолимую торговую стену… Это факт – торговля все равно будет существовать", – отметил он в интервью "РБК-Украина".

Он напомнил, что с 2015 г. Украина вводит ограничения на импорт некоторых товаров из России: на что-то повышает пошлины, что-то вовсе запрещает. Россия отвечает зеркально. Но в итоге для Москвы поменялся только рынок сбыта – она направила торговые потоки на Литву, Турцию и т.п.:

"Происходит замещение, когда российский товар полностью замещает этот товар на литовском рынке, а литовский производитель идет к нам, - привел пример Качка. – На самом деле, в этих региональных условиях мы не можем физически закрыться от российских товаров стеной", – сделал вывод торгпред.

Накануне, 20 ноября, на Украине вступил в силу новый запрет – на ввоз из России грузовых вагонов. 

Николай ВИКТОРОВ

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