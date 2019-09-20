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Доллар падает из-за торговой войны США и Китая

Доллар падает из-за торговой войны США и Китая
Фото: www.globallookpress.com
Отечественная валюта отыгрывается. Сил и уверенности ей придает подорожание нефти

Конец недели – не самое удачное время для покупки иностранной валюты. Доллар на фоне торговых отношений между Вашингтоном и Пекином сдает позиции. В то время, как рубль, наоборот, воспрял духом.

Сил и уверенности ему придают цены на сырьевом рынке. Несмотря на заверения некоторых экспертов о том, что национальная валюта слезла с нефтяной иглы, курс рубля продолжает зависеть от стоимости черного золота.

Итак, сегодня, 20 сентября, на открытии торгов на Московской бирже доллар упал на 12 коп. – до 63,85 руб. Евро понес менее ощутимые потери – всего 3 коп. В итоге утром в пятницу европейская валюта торговалась на уровне 70,60 руб.

Напомним, ранее аналитики прогнозировали доллару взлет к концу недели.

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