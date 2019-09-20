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Конец недели – не самое удачное время для покупки иностранной валюты. Доллар на фоне торговых отношений между Вашингтоном и Пекином сдает позиции. В то время, как рубль, наоборот, воспрял духом.
Сил и уверенности ему придают цены на сырьевом рынке. Несмотря на заверения некоторых экспертов о том, что национальная валюта слезла с нефтяной иглы, курс рубля продолжает зависеть от стоимости черного золота.
Итак, сегодня, 20 сентября, на открытии торгов на Московской бирже доллар упал на 12 коп. – до 63,85 руб. Евро понес менее ощутимые потери – всего 3 коп. В итоге утром в пятницу европейская валюта торговалась на уровне 70,60 руб.
Напомним, ранее аналитики прогнозировали доллару взлет к концу недели.
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