Национальная валюта потеряет свои позиции

Новости с сырьевых площадок подрывают авторитет рубля. Из-за них сегодня, 18 сентября, Центробанк увеличил официальный курс доллара на 30 копеек.

На выходе американец подорожал до 64,4 руб. Неутешительный прогноз касается и евро. Его стоимость также из расчета "на завтра" подросла до 71,2 руб.

Впрочем, по мнению аналитиков, "деревянный" отделался легким испугом. Он мог рухнуть в бездну, но этого не произошло из-за неопределенности в торговой войне США и Китая. Представители последнего направились на переговоры в Америку.

А инвесторы тем временем предпочитают не рисковать и выбирают валюты развивающихся стран, в том числе российскую. Однако рублю противостояние Вашингтона и Пекина рублю несильно поможет, уверены эксперты.

В среднесрочной перспективе ему прогнозируют потери, пишет "Газета.Ru". Так, аналитики "БКС Премьер" предполагают, что в ближайшие дни доллар будет торговаться в пределах 63,5-65 руб., евро – 70,7-72,2 руб.