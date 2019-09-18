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То ли еще будет: доллар взлетит до конца недели

То ли еще будет: доллар взлетит до конца недели
Фото: www.globallookpress.com
Национальная валюта потеряет свои позиции

Новости с сырьевых площадок подрывают авторитет рубля. Из-за них сегодня, 18 сентября, Центробанк увеличил официальный курс доллара на 30 копеек.

На выходе американец подорожал до 64,4 руб. Неутешительный прогноз касается и евро. Его стоимость также из расчета "на завтра" подросла до 71,2 руб.

Впрочем, по мнению аналитиков, "деревянный" отделался легким испугом. Он мог рухнуть в бездну, но этого не произошло из-за неопределенности в торговой войне США и Китая. Представители последнего направились на переговоры в Америку. 

А инвесторы тем временем предпочитают не рисковать и выбирают валюты развивающихся стран, в том числе российскую. Однако рублю противостояние Вашингтона и Пекина рублю несильно поможет, уверены эксперты.

В среднесрочной перспективе ему прогнозируют потери, пишет "Газета.Ru". Так, аналитики "БКС Премьер" предполагают, что в ближайшие дни доллар будет торговаться в пределах 63,5-65 руб., евро – 70,7-72,2 руб. 

Ксения АНДРЕЕВА
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