Курс доллара на следующую неделю

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Американская валюта продолжает свое затяжное падение, начавшееся в первых числах сентября. По мнению специалистов, для укрепления рубля пока нет преград.
Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев считает, что на следующей неделе доллар может опуститься до отметки в 63,48−63,58.
"Доллар на рынке Форекс чувствует себя неуверенно – эффект от нейтральной риторики ФРС уже исчерпан, а восстановление интереса к риску ограничивает спрос на защитную американскую валюту, что играет на руку „россиянину“,
– цитирует его "Свободная пресса".
Согласно данным "Москвоской биржы", в пятницу, 20 сентября, доллар стоил 63,9 руб, а евро 70,3 руб.
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