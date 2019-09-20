Курс доллара на следующую неделю

Рубль усиливает позиции в течение месяца

Американская валюта продолжает свое затяжное падение, начавшееся в первых числах сентября. По мнению специалистов, для укрепления рубля пока нет преград.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев считает, что на следующей неделе доллар может опуститься до отметки в 63,48−63,58.

"Доллар на рынке Форекс чувствует себя неуверенно – эффект от нейтральной риторики ФРС уже исчерпан, а восстановление интереса к риску ограничивает спрос на защитную американскую валюту, что играет на руку „россиянину“,

– цитирует его "Свободная пресса".

Согласно данным "Москвоской биржы", в пятницу, 20 сентября, доллар стоил 63,9 руб, а евро 70,3 руб.