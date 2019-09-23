После Нового года россиян ждет сильное ослабление национальной валюты

Тенденция на укрепление рубля, наметившаяся в последние дни, не будет долгосрочной. В этом убежден главный аналитик Банка "Солидарность" Александр Абрамов. По его мнению, на международных рынках сейчас нарастает кризис ликвидности. В этой ситуации нацвалюта будет проседать, достигнув к концу года 70-75 руб. за доллар, и затем в первой половине 2020 г. может уйти за отметку в 80 рублей.

"Сейчас показатель странового риска по России (так называемый показатель CDS – кредитно-дефолтный своп по госдолгу) находится на минимумах с середины 2007 года. Даже в период высоких цен на нефть у нас этот показатель всегда был выше", – пояснил свою мысль Абрамов в интервью "Свободной прессе".

Впрочем, не все эксперты настроены столь пессимистично. Ведущий эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский считает, что резких колебаний курса в ближайшее время не предвидится. Он напоминает, что США сейчас настроены на ослабление доллара, на пост главы Европейского Центробанка приходит Кристин Лагард, также выступающая за понижение курса евро. А рубль в конце календарного года всегда падает.

"Получается такая странная ситуация, когда доллар слабый, евро вроде бы тоже слабый, а рубль слаб циклически, - указывает Рожанковский. – Хотя наша валюта могла бы подрасти, потому что нефть будет выше из-за ситуации в Саудовской Аравии".

Курс доллара, установленный ЦБ на понедельник, 23 сентября, составляет 63,84 руб., курс евро – 70,59 руб.