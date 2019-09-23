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Менять или не менять: названы главные условия покупки валюты

Менять или не менять: названы главные условия покупки валюты
Фото: http://www.globallookpress.com/
Стало известно, как получить максимальную выгоду и не прогореть на денежных операциях

Евро теряет хватку, однако с валютного прилавка не исчезнет, убежден российский аналитик Михаил Беляев. Поэтому сейчас, по его словам, самое время штурмовать обменники.

Однако, чтобы получить максимальную выгоду, следует руководствоваться несколькими правилами. Во-первых, советует эксперт, приобретать европейскую валюту лучше, что называется, оптом, когда есть солидная сумма лишней наличности на руках. Во-вторых, необходимо не забывать о разнице в цене при покупке и продаже иностранных денег, ведь банк, в первую очередь, думает о своей прибыли.

"Так что это – очень хитрая игра! А потому, прежде, чем пускаться в эти операции, надо сесть и подсчитать, сколько можно на них заработать с учетом курсовой разницы: иначе вся эта купля-продажа может оказаться попросту бессмысленной", - разъяснил Беляев в беседе с "МК".

Беспроигрышный вариант, пришел к выводу экономист, хранить финансы в трех валютах: в рублях, долларах и евро. 

Ксения АНДРЕЕВА
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