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Вслед за американской валютой резко рухнуло и евро. Согласно данным "Московской биржи", курс валюты опустился до 70 рублей впервые с 25 июля.
При этом доллар также теряет свои позиции. Накануне его стоимость достигла 63,86 руб.
Однако аналитики не удивлены ростом курса рубля и пока не дают долгосрочных прогнозов.
"Геополитическая премия за риск в ценах на нефть, вероятно, останется в течение некоторого времени и может немного смягчить влияние потенциальных негативных новостей в сфере торговых переговоров на рубль",
- цитирует специалистов "Эксперт".
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