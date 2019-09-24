Иностранная валюта впервые опустилась с лета

Вслед за американской валютой резко рухнуло и евро. Согласно данным "Московской биржи", курс валюты опустился до 70 рублей впервые с 25 июля.

При этом доллар также теряет свои позиции. Накануне его стоимость достигла 63,86 руб.

Однако аналитики не удивлены ростом курса рубля и пока не дают долгосрочных прогнозов.

"Геополитическая премия за риск в ценах на нефть, вероятно, останется в течение некоторого времени и может немного смягчить влияние потенциальных негативных новостей в сфере торговых переговоров на рубль",

- цитирует специалистов "Эксперт".