Деловая активность еврозоны дает отрицательные показатели

Курс евро демонстрирует негативную динамику. Днем в среду, 25 сентября, торги на Московской бирже шли с расчетом 70,69 руб./евро, хотя еще в августе "европеец" стоил 75,5 руб.

Доллар с лета тоже подешевел, но не настолько, отмечают эксперты. По мнению гендиректора ИК Bengala Investment Алексея Буянова, на валютном рынке возвращаются времена, когда еврозона только создавалась и евро завоевывал позиции.

"Паритет с долларом является только психологической границей. При введении евро был слабее доллара, быстро вырос, а сейчас откатывается на свой "детский" уровень", – отметил эксперт в интервью "Свободной прессе".

Вашингтон, естественно, не заинтересован в том, чтобы доллар был сильнее евро, это вредно для экспорта. Но макроэкономические показатели стран Евросоюза таковы, что стоимость евро сравняется с долларом, скорее всего, уже к Новому году, считает инвестиционный аналитик Марина Минервина.

"Экономическая ситуация в Европе заметно хуже, чем в США. На этом фоне мы наблюдаем разницу в ставках центральных банков. Если ФРС и снижает ставку, у доллара остается запас доходности. У евро доходности нет совсем", – поясняет эксперт.