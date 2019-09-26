До глобального финансового кризиса осталось меньше года

В ближайшем будущем может произойти серьезная девальвация всех основных валют. Поводом послужит торговая война, которую развязал президент США Дональд Трамп, но затронет она всех, считает эксперт "Международного финансового центра", LIFA Владимир Рожанковский.

Американские пошлины на наукоемкую продукцию, выпускаемую Германией, ослабили деловую активность в еврозоне. Замедлилась экономика Южной Кореи, делающей электронные компоненты для многих сфер, от производства смартфонов до космических ракет. Усилилось торговое противостояние Вашингтона и Пекина. Все это – предпосылки к тому, что основные валюты мира заметно обесценятся еще до конца 2020 г., указывает эксперт.

"Страны начинают девальвировать свои валюты, чтобы выиграть во внешней торговле", – пояснил Рожанковский "Свободной прессе".

Финансовые власти России уже подстраховались: "ЦБ РФ вводит новое правило, которое разрешает банкам вводить отрицательную доходность по депозитам в валюте", сообщил аналитик. То есть клиенты банков, хранящие на счетах доллары и евро, не только полностью лишатся дохода, но и будут вынуждены сами платить за обслуживание таких депозитов.

Выход – скупать золото. Причем не на бумаге, а настоящее, в слитках:

"Так делали предки, и в большинстве случаев, как учит нас история, это работало. Люди, которые вовремя перекладывались в золото, несли самые небольшие потери во время кризиса", - напоминает эксперт.

Ранее аналитики отметили тенденции, характерные мировому валютному рынку времен образования еврозоны.