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"Близко к минимуму": доллар начал стремительное падение

Фото: www.globallookpress.com
Курс российской валюты продолжит расти

В первые недели сентября доллар начал стремительно падать. По мнению экспертов, подобная картина будет и на следующей неделе.

Аналитики FxPro утверждают, что американская валюта может упасть до 64.50 руб., а евро – до 70.50.

"На волне позитивных новостей мировых рынков рубль вполне может продолжить восхождение к доллару и евро, отбросив доллар/руб. до 64.50, а евро – до 70.50, что будет очень близко к минимумам года",

цитирует финансистов "Свободная Пресса".

При этом, как считают специалисты, курс валюты может резко измениться после 1 октября. Именно на эту дату назначены торговые переговоры между Китаем и США. Однако пока для курса рубля все складывается хорошо.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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