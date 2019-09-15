Курс российской валюты продолжит расти

В первые недели сентября доллар начал стремительно падать. По мнению экспертов, подобная картина будет и на следующей неделе.

Аналитики FxPro утверждают, что американская валюта может упасть до 64.50 руб., а евро – до 70.50.

"На волне позитивных новостей мировых рынков рубль вполне может продолжить восхождение к доллару и евро, отбросив доллар/руб. до 64.50, а евро – до 70.50, что будет очень близко к минимумам года",

– цитирует финансистов "Свободная Пресса".

При этом, как считают специалисты, курс валюты может резко измениться после 1 октября. Именно на эту дату назначены торговые переговоры между Китаем и США. Однако пока для курса рубля все складывается хорошо.