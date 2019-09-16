Неожиданный удар по нефтяным предприятиям помог рублю укрепиться

Курс американской валюты снижается на фоне резкого подорожания нефти.

Сегодня доллар упал ниже 64 рублей впервые с 1 августа. "Зеленый" подешевел на 49 копеек – до 63,85 рубля. Евро торгуется на Московской бирже на уровне 70,72 рубля – курс европейской валюты снизился на 56 копеек.

Укрепление рубля происходит на фоне атаки на Саудовскую Аравию. В субботу, 14 сентября, на нефтяные предприятия напали дроны – ответственность на себя взяли йеменские мятежники хуситы, напоминает НСН. В результате атаки в Саудовской Аравии сократили добычу, что привело к взлету цен.

Так, октябрьские фьючерсы на нефть WTI прибавили 8,97%. Стоимость составляет $59,77 за баррель. Ноябрьскиена нефть марки Brent выросли на 10,10% – до $66,30 за баррель, пишет RT.