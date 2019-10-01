Национальная валюта сдает позиции

Настало не лучшее время для обмена валют. На фоне подорожания доллара и евро в безвыходной ситуации оказались российские туристы, у которых нет наличности на руках, а путешествие, как говорится, на носу.

Итак, и американец, европеец опять подскочат в цене. Согласно официальному курсу Центробанка на завтра, 2 октября, первый прибавит 42 коп. и вырастет до 65,0670 руб. Подорожание второго станет не таким существенным – всего 13 коп. В результате евро будет стоить 70,8449 руб.

При этом, как отмечает "СвободнаяПресса", во вторник, 1 октября, утром доллар торговался на уровне 65,04 руб., что на 17 коп. выше, чем в понедельник. Евро, в свою очередь, на открытии торгов поднялся на 16 коп. – до 70,83 руб. Затем, по информации издания, "зеленый" немного сбавил обороты, а вот европейская валюта продемонстрировала незначительный рост.