Американская валюта упадет до минимальных значений в этом году

Доллар продолжает падать и на следующей неделе ситуация не изменится. По словам ведущего аналитика RoboForex Дмитрия Гурковского, американская валюта может упасть до минимальных значений текущего года.

"Можно предполагать, что цены на нефть покажут рост до уровня 61.55 долларов, что спровоцирует снижение пары USD/RUB до минимальных значений текущего года на уровне 63.55 и далее к 62.45",

– цитирует его "Свободная пресса".

Эксперт считает, что падать продолжит и евро. По прогнозу аналитика европейская валюта будет стоить 69.75 руб.