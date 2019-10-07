Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Доллар по 120: озвучен худший сценарий

Доллар по 120: озвучен худший сценарий
Фото: pixabay.com
Резкое понижение стоимости нефти отразится на валютном рынке

Вероятность того, что доллар может подорожать до 120 руб., составляет 5%. Такой прогноз сделал старший аналитик БКС Премьер Сергей Суверов.

"Чтобы это случилось, даже глобальной рецессии мало. Такой обвал по силам только мировому финансовому кризису", – пояснил он "Российской газете".

По мнению эксперта, пока предпосылок для столь печального сценария не наблюдается. Более вероятно, что доллар будет стоить от 65 руб. – в случае эскалации напряженности на Ближнем Востоке и Иране, до 50 руб. – это если спад мировой экономики усилится.

Ослабление российской валюты до 120 руб. за доллар возможно, если стоимость нефти снизится до 10 дол. за баррель. Теоретически это возможно, считает эксперт, но пока  такое развитие событий все же маловероятно.

Ранее аналитики предупредили, что доллар и евро скоро могут сравняться в стоимости.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Доллар рухнет на следующей неделе

Американская валюта упадет до минимальных значений в этом году

Путин признался в равнодушии к Зеленскому

Сложное положение украинского политика не интересует главу РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей