Резкое понижение стоимости нефти отразится на валютном рынке

Вероятность того, что доллар может подорожать до 120 руб., составляет 5%. Такой прогноз сделал старший аналитик БКС Премьер Сергей Суверов.

"Чтобы это случилось, даже глобальной рецессии мало. Такой обвал по силам только мировому финансовому кризису", – пояснил он "Российской газете".

По мнению эксперта, пока предпосылок для столь печального сценария не наблюдается. Более вероятно, что доллар будет стоить от 65 руб. – в случае эскалации напряженности на Ближнем Востоке и Иране, до 50 руб. – это если спад мировой экономики усилится.

Ослабление российской валюты до 120 руб. за доллар возможно, если стоимость нефти снизится до 10 дол. за баррель. Теоретически это возможно, считает эксперт, но пока такое развитие событий все же маловероятно.

Ранее аналитики предупредили, что доллар и евро скоро могут сравняться в стоимости.