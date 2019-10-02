Российский лидер указал Вашингтону, как опасно пилить сук, на котором сидишь

Власти США, когда вводят ограничения на использование доллара, своими руками уничтожают его, поскольку расчеты в мировой торговле в "американце" падают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая сегодня на форуме "Российская энергетическая неделя". По его мнению, "так они скоро грохнутся".

"Доллар пользовался очень большим доверием во всем мире. Это почти единственная была универсальная валюта мировая. Зачем-то Соединенные Штаты начали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара. Своими руками начали пилить сук, на котором сидят. Так скоро они грохнутся", – цитирует РИА "Новости" главу государства.

Он отметил, что Москва не собиралась уходить от американской валюты в качестве платежного средства, однако вынуждена обезопасить российскую экономику. К тому же, считает лидер РФ, наблюдаются попытки использования доллара как инструмента политической борьбы.

Президент подчеркнул, что мировые расчеты в долларах упали с 50% до 44%, и доверие к американской валюте продолжает падать, сообщает телеканал МИР24. Одновременно Путин выразил надежду, что власти США переосмыслят политику использования доллара в качестве давления на другие государства.

