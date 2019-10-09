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Евро рухнет зимой

Евро рухнет зимой
Фото: pixabay.com
Европейскую валюту добьет Brexit без сделки

Для рубля настали хорошие времена. Стоимость нефти закрепилась на уровне 58 долл. за баррель, новых санкционных нападок на Москву нет. В то же время между США и ЕС разгорается торговая война, проигравшими в которой могут оказаться европейцы.

"Дональд Трамп выходит на этап предвыборной гонки и, судя по всему, не будет гнушаться никакими методами и приемами, которые могли бы помочь ему получить дополнительные голоса избирателей", – отметил эксперт "Международного финансового центра Владимир Рожанковский "Российской газете".

Иными словами, США не собираются идти на компромисс. А вероятный сценарий Brexit "без сделки" оказывают на единую валюту дополнительное негативное влияние.

"В тройке основных валют – евро, доллар и рубль – евро сейчас выглядит наиболее уязвимо", – указывает эксперт.

На этом фоне в паре с рублем евро может опуститься ниже психологически важного уровня в 70 рублей. Ожидать этого стоит уже зимой 2019/2020.

К полудню в среду, 9 октября, на Московской бирже за доллар давали 65,08 руб., за евро – 71,53 руб.

Николай ВИКТОРОВ
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