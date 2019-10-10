Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Подешевевший доллар резко подскочит в цене

Упавший доллар резко подскочит в цене
Фото: www.globallookpress.com
В ближайшие полгода американская валюта вырастет до 66-67 рублей

Недавнее укрепление рубля по отношению к доллару – временное явление, полагают эксперты. Коррективы в валютный курс могут внести торговые переговоры между США и Китаем.

Таким образом, мир замер в ожидании итогов американо-китайского диалога, отметил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Впрочем, уже сейчас понятно, что эти упования приобрели неблагоприятную тенденцию.

Стороны уже обменялись визовыми претензиями. Переговоры переросли в разряд жестких. Да и вряд ли стоит надеяться на чудо, считает Покатович. Максимум, на что можно рассчитывать, – это промежуточная сделка, рассказал он "Российской газете". 

К тому же, подчеркнул эксперт, настораживает сигнал Федеральной резервной системы (ФРС), который она подала рынкам. Речь идет об увеличении баланса, пояснил собеседник издания. 

Не исключено, что внесет свою лепту в курс рубля и жесткий Brexit, добавляют аналитики банка "Санкт-Петербург". Таким образом, национальной валюте вскоре придется несладко.

Эксперты советуют срочно бежать в обменники, пока цена доллара ниже 65 рублей. Иначе может быть поздно. Согласно прогнозу на ближайшие полгода, "американец" вырастет до 66-67 рублей. 

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Украинцы взбесились после слов Собчак о войне в Донбассе

Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку

Саакашвили выдал главную тайну экс-президента Украины

Бывший грузинский лидер раскрыл секрет общения пятого главы Незалежной с журналистами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей