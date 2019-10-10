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Недавнее укрепление рубля по отношению к доллару – временное явление, полагают эксперты. Коррективы в валютный курс могут внести торговые переговоры между США и Китаем.
Таким образом, мир замер в ожидании итогов американо-китайского диалога, отметил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Впрочем, уже сейчас понятно, что эти упования приобрели неблагоприятную тенденцию.
Стороны уже обменялись визовыми претензиями. Переговоры переросли в разряд жестких. Да и вряд ли стоит надеяться на чудо, считает Покатович. Максимум, на что можно рассчитывать, – это промежуточная сделка, рассказал он "Российской газете".
К тому же, подчеркнул эксперт, настораживает сигнал Федеральной резервной системы (ФРС), который она подала рынкам. Речь идет об увеличении баланса, пояснил собеседник издания.
Не исключено, что внесет свою лепту в курс рубля и жесткий Brexit, добавляют аналитики банка "Санкт-Петербург". Таким образом, национальной валюте вскоре придется несладко.
Эксперты советуют срочно бежать в обменники, пока цена доллара ниже 65 рублей. Иначе может быть поздно. Согласно прогнозу на ближайшие полгода, "американец" вырастет до 66-67 рублей.
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