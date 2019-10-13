У американской валюты нет шансов на рост

Курс доллара продолжает падение и на следующей неделе ситуация не изменится. Об этом рассказал аналитик QBF Гусейн Абдуллаев.

По его словам, стоимость американской валюты в ближайшее время будет зависеть от новостей с фронтов торговых переговоров между США и КНР. Эксперт считает, что курс доллара на неделе сильно не изменится и останется примерно на прежнем уровне.

"В базовом сценарии ожидается сохранение пары рубль-доллар в диапазоне 64−65 руб",

– цитирует Абдуллаева "Свободная пресса".

При этом евро также продолжит падение и его стоимость останется в районе 70 рублей.