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Продолжит падение: определен курс доллара на неделю

Продолжит падение: определен курс доллара на неделю
Фото: www.globallookpress.com
У американской валюты нет шансов на рост

Курс доллара продолжает падение и на следующей неделе ситуация не изменится. Об этом рассказал аналитик QBF Гусейн Абдуллаев.

По его словам, стоимость американской валюты в ближайшее время будет зависеть от новостей с фронтов торговых переговоров между США и КНР. Эксперт считает, что курс доллара на неделе сильно не изменится и останется примерно на прежнем уровне.

"В базовом сценарии ожидается сохранение пары рубль-доллар в диапазоне 64−65 руб",

цитирует Абдуллаева "Свободная пресса".

При этом евро также продолжит падение и его стоимость останется в районе 70 рублей.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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