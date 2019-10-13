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Курс доллара продолжает падение и на следующей неделе ситуация не изменится. Об этом рассказал аналитик QBF Гусейн Абдуллаев.
По его словам, стоимость американской валюты в ближайшее время будет зависеть от новостей с фронтов торговых переговоров между США и КНР. Эксперт считает, что курс доллара на неделе сильно не изменится и останется примерно на прежнем уровне.
"В базовом сценарии ожидается сохранение пары рубль-доллар в диапазоне 64−65 руб",
– цитирует Абдуллаева "Свободная пресса".
При этом евро также продолжит падение и его стоимость останется в районе 70 рублей.
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