Страна переключилась на евро и юань

На фоне санкционной войны, испугавшись новых ограничений, Россия отреклась от доллара. И в результате потерпела значительные убытки.

В международных резервах страна потеряла примерно $7,7 млрд, когда заменила американскую валюту на евро и юань. Данные, которые приводит Bloomberg, были актуальны в марте текущего года. Отмечается, что доллар стал устойчивее на 6,5%. И если бы РФ не меняла структуру вложений, то запасы могли вырасти на 3,8%.

"Это экономическая цена решения геополитических проблем", – пояснила заместитель главного экономиста Института международных финансов Элина Рыбакова.



Между тем информация о накоплениях приходит с колоссальным промедлением. Из-за шестимесячного опоздания узнать, как повлиял отказ от доллара на сегодняшний день, невозможно.

Впрочем, порядка 70% российских резервов от общемирового значения приходится на юани, 42% – на евро. При этом доля последней валюты увеличилась на 10%, уточняет "URA.RU".

