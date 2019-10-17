РФ так и не смогла соскочить с нефтяной иглы

Замедление роста экономик ведущих стран ведет к синхронному падению спроса на углеводороды, крупнейшим экспортером которых является Россия. Международный валютный фонд (МВФ) уже пересмотрел прогноз на стоимость нефти, полагая, что в 2020 г. за баррель марки Brent будут давать меньше 58 долл.

При таком сценарии пара доллар/рубль будет держаться на уровне 66-67, полагает ведущий аналитик компании "ФинИст" Андрей Перекальский. Но все может быть гораздо хуже:

"При плохом стечении обстоятельств нефть в горизонте полутора – двух лет вполне может подешеветь до 30 долл. Тогда рубль уйдет в ценовой диапазон 72-76 руб. за доллар. И это еще довольно оптимистичный сценарий, исключающий внутриполитические риски", – рассказал эксперт "Российской газете".

В четверг, 17 октября, на Московской бирже за доллар дают 64,05 руб. Нефть стоит 59 руб./баррель.