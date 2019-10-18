Американская валюта снова дешевеет

Валютные торги на Московской бирже 18 октября начались с укрепления рубля. Доллар, который накануне смог удержаться выше критического рубежа в 64 руб., утром в пятницу упал до 63,95 руб.

Отрицательную динамику продемонстрировал и евро, опустившись с 71,30 руб. до 71,14 руб.

Между тем еще накануне эксперты предсказывали обратное движение курсов. Пекин представил статистику по ВВП, согласно которой Китай побил антирекорд 2009 г., опустившись до 6%. Это отрицательно сказалось на нефтяных торгах, поскольку КНР является крупнейшим импортером "черного золота". За баррель нефти в пятницу дают 59,80 руб.