Для рубля сложилась удачная ситуация

Торги на Московской бирже открылись в понедельник, 21 октября, повышением курса доллара. По мнению аналитиков, это связано с ситуацией в Великобритании. Местные парламентарии в минувшие выходные не согласовали текст сделки с ЕС по Brexit, в результате фунт стерлингов значительно потерял в цене, а его американский собрат, напротив, укрепился.

Играет на повышение доллара и плохая статистика по внешней торговле Японии, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Что касается пары доллар–рубль, то в конце прошлой недели она достигала уровня 63,50 руб. Это спровоцировало рост спроса на рублевые облигации. В итоге в краткосрочной перспективе доллар вполне может упасть до 62,50-63 руб., приводит мнение аналитика "Российская газета".

В настоящее время за доллар дают 63,84 руб., за евро – 71,22 руб.