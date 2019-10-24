У отечественной валюты есть все шансы укрепить позиции до ноября

Судьба британцев может решиться до конца октября. Во всяком случае, премьер Борис Джонсон оттягивать Brexit не хочет.

Таким образом, существует большая вероятность, что выход Соединенного Королевства из Евросоюза, которому данная процедура не выгодна, ударит по евро, полагает вице-президент "РФИ банка" Елена Чижевская. Во-первых, поясняет она, Туманный Альбион может забрать инвесторов, в во-вторых, повлиять на торговые отношения со странами ЕС.

"Все эти перспективы делают непопулярным поведение ЕС среди игроков и инвесторов и приведут к обвалу евро. В том числе и к российской валюте. Евро упадет до начала ноября к уровню 69–70 рублей,"– предупредила Чижевская в беседе с "Лайфом".

Данную цифру прогнозирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин в случае жесткого Brexit. Между тем, по мнению специалиста, обвала европейской валюты не предвидится. Если Британия покинет ЕС без сделки, то пара евро-доллар сражу же лишится 1–3%. Данная тенденция для "европейца" продолжится еще месяц. За это время он может потерять порядка 3–6%.

"Однако, скорее всего, дата Brexit вновь будет перенесена. В этом случае евро, наоборот, на несколько процентов укрепится к доллару. Однако благодаря позитивной реакции рубля на это событие у нас пара евро/рубль продемонстрирует меньший рост или даже останется на текущих значениях около 71 рубля", – заключил эксперт.

Впрочем, аналитики сходятся в одном: до ноября европейскую валюту будет штормить.