Отечественную валюту потянет вниз прогнозируемая в России инфляция

За прошедшую неделю отечественная валюта упрочила свои позиции. Так, в паре с долларом рубль укрепился на 5 коп., с евро – на 57 коп. Однако, по словам аналитиков, очень скоро все вернется на круги своя. "Американец" в ближайшие дни наверстает упущенное до привычных значений 64,5–65 руб.

Не оставили "деревянному" шансов и в соотношении с курсом евро.

"Вероятнее всего, рубль серьезно просядет, а евро, напротив, будет стремиться к отметке сначала выше 72 руб., а к началу декабря – и к 73,5–74,00 руб.", – заверили экономисты изданию "Эксперт online".

Впрочем, данная тенденция не заставила себя долго ждать, о чем свидетельствовали торги Московской биржи. Так, американская валюта уже прибавила 10 коп. и достигла уровня 63,95 руб. Рост европейской составил на 8 коп. больше – до 70,90 руб. Затем обе валюты незначительно сбавили обороты и понизились в цене.

Между тем доллар после триумфа ждет небольшой спад до 63–63,5 руб., полагает эксперт Евгений Маришин. Но затем "зеленый" отыграет свои позиции на фоне прогнозируемой в РФ инфляции.