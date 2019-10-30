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В России стало больше фальшивых евро

Как россиян разводят с евро
Фото: pixabay.com
Хоть количество поддельных долларов и сократилось, все же они имеют численное преимущество

С июля по сентябрь в России обнаружено почти 11 тысяч липовых рублей. Это на 300 с лишним банкнот больше, чем в прошлом году. 

Не удивительно, что возглавляют список крупные, пятитысячные купюры. Фальшивомонетчиков не останавливает пристальное внимание к красным бумажкам с тремя нулями. На втором месте, согласно отчету Центробанка РФ, вовсе не двухтысячные купюры, а их предшественницы. 

Невыгодно подделывать пятидесятирублевые банкноты. Всего 9 штук выявлено за три месяца. Любопытно, что фальшивки встречаются и среди монет. 

Особой популярностью у мошенников пользуются бутафорские евро и доллары. Число первых выросло в три раза. А вторых, наоборот, сократилось аж на 26%. Однако в количественном выражении они все равно преобладают.  

Так, с января по сентябрь выпущено 392 ненастоящих европейских и 1379 американских дензнаков. В сумме с китайскими юанями и другими иностранными валютами получилось 1827 поддельных банкнот, что на 9,5% меньше прошлогоднего показателя. 

Ксения АНДРЕЕВА
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